Ishrat Jahan Encounter : सीबीआई कोर्ट ने एनकाउंटर को नहीं माना फर्जी, आखिरी 3 आरोपी अधिकारी भी बरी

नई दिल्ली। गुजरात इशरजत जहां एनकाउंटर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की अदालब ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने इशरत जहां एनकाउंटर को फर्जी मानने से साफतौर पर इनकार कर दिया है। इस मामले में आज सीबीआई ने अंतिम तीन आरोपी अधिकारियों को भी बरी कर दिया है।

Ishrat Jahan encounter case: CBI court discharges last three accused police officials including Tarun Barot and GS Singhal