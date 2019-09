चंद्रयान 2: लैंडिंग के समय बेहद अहम होंगी आखिरी 15 मिनट, देशभर में शुरू हुआ दुआओं की सिलसिला

नई दिल्ली। मून मिशन पर निकला चंद्रयान-2 (Chandrayaan 2) आज यानी शुक्रवार को सुनहरा इतिहास रचने जा रहा है।

चंद्रयान-2 का लैंडर 'विक्रम' ( Vikram lander ) आज रात चांद पर अपना पहला कदम रखेगा।

यह ऐसा क्षण जब पूरी दुनिया की निगाहें 'विक्रम' पर टिकी रहेंगी।

यहां चौंकाने वाली बात यह है कि लैंडिग के अंतिम क्षणों में देश की सवा अरब आबादी की धड़कनें एक बार को थम सी जाएंगी।

ISRO: The soft landing of #Chandrayaan2 Vikram lander on lunar surface is scheduled between 1:30 am to 2:30 am on Saturday, September 07, 2019. This will be followed by the Rover roll out between 5:30 am to 6:30 am. pic.twitter.com/GCGYrYlohv