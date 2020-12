किसान आंदोलन को मिली ताकत, आईटीटीए के साथ दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मिला समर्थन

नई दिल्ली। किसानों और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है। मगर अभी तक दोनों के बीच कोई भी सहमति नहीं बन सकी है। देश में लगातार 11वें दिन आंदोलन जारी है। किसान सिंघु, टीकरी, दिल्ली-गाजियाबाद, चिल्ला व अन्य सीमाओं अपना मोर्चा संभाले हुए हैं।

इस बीच भारतीय पर्यटक परिवहनकर्ता एसोसिएशन(ITTA)और दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 8 दिसंबर को किसानों के विरोध के साथ एकजुटता के साथ हड़ताल का आह्वान किया है।

आईटीटीए के अध्यक्ष सतीश शेरावत कहना है कि 51 यूनियनों ने किसानों का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि खेती और परिवहन एक पिता के 2 पुत्रों की तरह हैं। वहीं दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष परमीत सिंह गोल्डी कहना है कि “हम अपने किसान भाइयों का समर्थन कर रहे हैं। आखिर वे हमारे व्यवसाय की जड़ें हैं।

