श्रीनग। 75वें स्वतंत्रता दिवस (Independance Day 2021) को मनाने के लिए पूरे देश में जोर-शोर से तैयारियां की जा रही है। वहीं मंगलवार को भारतीय सेना ने देश को बड़ा उपहार दिया है। भारतीय सेना ने 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू-कश्मीर में 100 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराकर देश को समर्पित किया। सेना ने कश्‍मीर घाटी के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्‍थल गुलमर्ग में यह 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया है।

भारतीय सेना के अध‍िकार‍ियों ने बताया क‍ि यह तिरंगा झंडा देश को एकता के सूत्र में बांधे रखने का संदेश दे रहा है। उन्‍होंने बताया क‍ि 15 अगस्‍त के मौके पर यहां रंगारंग कार्यक्रम आयोज‍ित क‍िए जाएंगे। इससे पहले भारतीय सेना की ओर से एक वीडियो जारी क‍िया गया है। ज‍िसे देखकर लोगों का जोश और उत्साह दोगुना हो रहा है। सेना के सूत्रों की माने तो 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा रेकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है।

यह भी पढ़ें :- आसमान में शान से लहराएगा मेवाड़ का सबसे ऊंचा तिरंगा, जान‍िए कहां है देश और राजस्‍थान के ऊंचेे त‍िरंगे



श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता कर्नल एमरॉन मुसावी ने कहा, ''स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने पर मनाए जा रहे समारोहों के तहत एक साधारण समारोह में आज (मंगलवार को) गुलमर्ग में राष्ट्र को 100 फुट ऊंचा राष्ट्रध्वज समर्पित किया गया। समारोह की अध्यक्षता सेना कमांडर, उत्तरी कमान, लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने की।''

Jammu and Kashmir: As part of 75 years of Independence, the Indian Army installed a 100 feet tall Tricolour in Gulmarg today pic.twitter.com/6mNwvFNpNm