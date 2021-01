Jammu-Kashmir: गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा: बॉर्डर पर खोजी 150 मीटर लंबी सुरंग

नई दिल्ली। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस ( The Republic Day ) से पहले भारतीय सुरक्षाबलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ( BSF ) के जवानों ने जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा ( LOC ) पर एक महत्वपूर्ण सुरंग का पता लगाया है, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा किए जाने का शक है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। बीएसएफ ने कहा कि विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर, बीएसएफ की टुकडिय़ों ने पानसर, जम्मू के इलाके में एक सुरंग-रोधी अभियान के दौरान आज (शनिवार) को 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी सुरंग का पता लगाया।"

BSF detects another tunnel in the area of Pansar, Jammu today. The tunnel is approx 150 meters long and 30 feet deep. It is pertinent to mention here that BSF had shot down a Pakistani Hexacopter carrying load of weapons & ammunition in June 2020 in the same area: BSF https://t.co/0JA2WK1JTm pic.twitter.com/3PTBb46iI4