जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों के हाथ बड़ी सफलता, 24 घंटे में चार एनकाउंटर में मार गिराए 8 आतंकी

श्रीनगर। घाटी में सुरक्षाबल के जवान आतंकवादियों का काल ( Security forces killed terrorist ) बन गए हैं। आलम यह है कि बीते 24 घंटों में अलग-अलग मुठभेड़ में सुरक्षाबलों के हाथों 8 आतंकी ठोक दिए गए हैं। पुलिस ( jammu and kashmir police ) और सैन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिलों में चल रहे दो एनकाउंटर ( Jammu and Kashmir encounter ) में छह आतंकवादियों को मार गिराया है।

सुरक्षाबलों के मुताबिक गुरुवार-शुक्रवार यानी इन दो दिनों में हुई दो मुठभेड़ों में आठ आतंकवादी मारे गए हैं। गुरुवार को दोनों जिलों में दो आतंकवादी मारे गए थे। भारतीय सेना के प्रवक्ता राजेश कालिया ने बताया कि आतंकवादियों में पांच शोपियां में और तीन पुलवामा में मारे ( terrorists killed ) गए हैं।

#UPDATE One more terrorist has been eliminated by security forces in Munand area of Shopian district, Jammu and Kashmir. So far, five terrorists have been killed in the operation which is still underway: PRO Defence, Srinagar https://t.co/LX4AuqQXw1