Jammu-Kashmir : माछिल सेक्टर में बीएसएफ का 1 जवान शहीद, ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। भारत-पाक सीमा ( Indo-Pak Border ) पर आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए जारी एक ज्वाइंट ऑपरेशन ( Joint Operation ) के दौरान सीमा सुरक्षा बल ( BSF ) का एक जवान शहीद हो गया। इससे पहले सेना ने एक आतंकी को मार ( Terrorist killed ) गिरया था।

#UPDATE Constable Sudip Sarkar lost his life during the operation in Machil Sector. Reinforcements received from Indian Army. Joint operation still underway: Border Security Force (BSF). #JammuAndKashmir https://t.co/M9rZTcaoaO