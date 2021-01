Jammu-Kashmir : बालाकोट के डब्बी गांव से हथियारों की खेप बरामद, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिला के मेंढर इलाके में 28 दिसंबर को पकड़े गए आतंकवादियों के तीन ओवरग्राउंड वर्करों की निशानदेही पर हथियारों की लगातार तीसरी बड़ी खेप बरामद की है। आतंकवादी इन हथियारों से क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की फिराक में थे।

A consignment of arms, ammunition & grenades recovered this morning from Dabbi village located ahead of LoC fence in Balakote. The recovery includes a pistol, 3 pistol magazines, 35 bullets & 5 hand grenades: Poonch Senior Superintendent of Police Ramesh Angral #JammuAndKashmir pic.twitter.com/gzpyKwoSVo