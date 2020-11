Jammu-Kashmir : डीजीपी दिलबाग सिंह बोले - सभी जिलों में शांतिपूर्ण संपन्न होंगे DDC चुनाव

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव तैयारियों के बीच वहां के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर में आगामी जिला विकास परिषद का चुनाव सुरक्षित और संपन्न तरीके से संपन्न कराएंगे। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियां जोरों पर है। इस बात के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं कि आंतरिक या बाहरी शह पर कोई डीडीसी चुनाव में हिंसक घटनाओं को अंजाम न दे सके।

We will ensure that the upcoming District Development Council (DDC) elections are conducted in Jammu and Kashmir in a safe and secure manner. Security arrangements are being made for the same: DGP Dilbagh Singh, J&K pic.twitter.com/Sa5av5IAPp