जम्मू-कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के चार नेता नजरबंदी से रिहा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) क्षेत्र के चार और नेताओं को रविवार को श्रीनगर स्थित एमएलए हॉस्टेल से नजरबंदी से रिहा कर दिया गया।

ये नेता जम्मू एवं कश्मीर से आर्टिकल 370 ( Article 370 ) रद्द होने के बाद और दो केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद पांच अगस्त से नजरबंद थे।

सूत्रों के अनुसार, रिहा किए गए नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस ( National Conference ) से हैं, जिनमें अब्दुल मजीद लारमी, गुलाम नबी भट्ट, मुहम्मद शाफी और मुहम्मद युसूफ भट्ट शामिल हैं।

Jammu & Kashmir: Three National Conference (NC) leaders Abdul Majeed Larmi, Ghulam Nabi Bhat&Dr. Mohd Shafi, who were detained after the abrogation of Article 370, have been released today from MLA Hostel in Srinagar. Another leader Mohd Yusuf Bhat has also been released today.