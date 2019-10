जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में DC दफ्तर पर ग्रेनेड से हमला, 10 लोग जख्मी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अनंतनाग में डीसी दफ्तर पर ग्रेनेड हमला किया गया है। इस हमले में 10 लोग जख्मी हो गए हैं। आम लोगों को निशाना बनाकर भीड़ पर हमला किया गया है।

तलाशी अभियान तेज

सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान तेज कर दी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, आतंकियों के निशाने पर फेस्टिव सीजन है तो ऐसे में भीड़भाड़ वाले इलाके आतंकियों के निशाने पर रहेंगे।

