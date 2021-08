Rajouri Encounter: जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक आतंकी ढेर, मुठभेड़ में सेना का अधिकारी भी शहीद

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के राजौरी जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ ( Rajouri Encounter ) में राष्ट्रीय राईफल के एक जेसीओ ( JCO ) शहीद हो गए। वहीं मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने थानामंडी क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद एक तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई।

यह भी पढ़ेंः Kulgam Encounter: सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, मार गिराया एक आतंकी, दो जवान घायल

Jammu and Kashmir | One terrorist neutralized by security forces in Thanamandi encounter, say police