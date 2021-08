Kulgam Encounter: सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, मार गिराया एक आतंकी, दो जवान घायल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के कुलगाम ( Encounter in Kulgam ) जिले में गुरुवार की रात से जारी एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ( Security Forces ) को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में जवानों ने आतंकवादी को मार गिराया है।

कुलगाम में सीमा सुरक्षा बल ( BSF ) के काफिले पर गोलीबारी के बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में दो सुरक्षाकर्मी और दो आम नागरिक घायल हो गए।

कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक ( IGP ) विजय कुमार ने कहा कि, अब तक एक आतंकी मारा गया है। इमारत की पूरी पूरी तलाशी ली जा चुकी है।

Kulgam encounter update | So far one terrorist killed. Complete searches of building yet to be done: IGP Kashmir Vijay Kumar



(File photo) pic.twitter.com/rWaGG9zkJ6