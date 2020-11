Jammu-Kashmir : पाकिस्तान ने पुंछ के मनकोट में किया सीजफायर का उल्लंघन, बड़े पैमाने पर गोलीबारी

नई दिल्ली। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है। एक बार फिर पाक सेना की ओर से जम्मू-कश्मीर के पुंछ के मनकोट सेक्टर में शनिवार सुबह सीजफायर का उल्लंघन किया गया। पाकिस्तान ने मनकोट सेक्टर से लगते एलओसी पर मोर्टार और छोटे हथियारों से बड़े पैमाने पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है।

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire along Line of Control (LoC) in Mankote sector of Poonch district at about 0230 hours today.