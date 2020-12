Jammu-Kashmir: सुरक्षाबलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर

नई दिल्ली। दक्षिण कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के शोपियां ( Encounter in Shopian ) जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां सुरक्षाबलों ने एक मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादियों ( Terrorist killed in Encounter ) को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों को इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान सुरक्षाबलों ने आतंकियों से आत्मसमर्पण करने कहा, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लगभग एक घंटे तक चली मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया।

Jammu and Kashmir: Visuals from Kanigam area of Shopian where two terrorists have been neutralised in an encounter with security forces. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/ezoHNyU8iM

इलाके में तलाशी अभियान जारी

हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि दोनों आतंकी कौन से आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते थे। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले 24 दिसम्बर को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के करेरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए थेँ आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलाबारी गुरुवार सुबह शुरू हुई, जब सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों को इलाके में एक विशेष अभियान के तहत चारो तरफ से घेर लिया।आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था।

Last night, we started an operation in Shopian on specific inputs. 2 Army Jawans were injured last night & were hospitalised. Both terrorists have been neutralised today. They belong to Al-Badr. Operation still underway. No casualty from our side: Dilbagh Singh, DG, J&K Police https://t.co/3CCBDwsyv6 pic.twitter.com/A6f8RPPSx4