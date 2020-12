Jammu-Srinagar हाइवे भारी बर्फवारी के चलते बंद,  तापमान में गिरावट जारी

नई दिल्ली। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर यातायात पुलिस के मुताबिक जवाहर सुरंग के पास लगातार बर्फबारी की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके साथ ही गुलमर्ग में बर्फवारी की वजह से चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई है। भारी बर्फवारी की वजह से तापमान काफी गिर गया है और जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है।

Jammu-Srinagar National Highway is blocked due to snow accumulation at the Jawahar Tunnel: Jammu & Kashmir Traffic Police.