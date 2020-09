JEE Main 2020: कोरोना के चलते परीक्षा में किया गया सख्त प्रोटोकॉल का पालन

नई दिल्ली। देशभर में मंगलवार से जेईई मेंस ( JEE Main 2020 ) की प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो गईं हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए सख्त प्रोटोकॉल ( Covid-19 protocol ) का पालन करते हुए प्रवेश दिया जा रहा है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रो में प्रवेश करते ही फेस मास्क भी दिया जा रहा था। 6 सितंबर तक चलने वाली इन परीक्षाओं के लिए करीब 8.58 लाख छात्रों ने आवेदन किया है।

UGC NET 2020 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड यहां से कर सकते हैं डाउनलोड

मंगलवार को उम्मीदवारों ने सुबह 8 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिया था। सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े प्रोटोकॉल के साथ परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। जबकि परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग के जरिये सभी का बॉडी टेंपरेचर भी जांचा गया।

Jharkhand: Candidates enter #JEEMain examination centre in Ranchi while observing social distancing norms.



A candidate from Hatiya, Shreyanshi Mishra says, "We have been informed that we will undergo sanitisation, thermal check & frisking before we enter the computer lab." pic.twitter.com/UymXP97pYp — ANI (@ANI) September 1, 2020

जानकारी के मुताबिक सभी छात्रों को केंद्र में आने के साथ ही नया मास्क दिया गया और हाथ सैनेटाइज करवाए गए। जबकि छात्रों के आने से पहले ही परीक्षा केंद्रों के परिसर, फर्नीचर, कंप्यूटर, लिफ्ट, सीढ़ी, रेलिंग, टॉयलेट आदि को भी पूरी तरह सैनेटाइज करवाया गया। केंद्रो के अंदर-बाहर अभ्यार्थियों की मदद के लिए तैनात अधिकारी-सुरक्षाकर्मी भी फेसशील्ड पहने हुए नजर आए।

UGC NET 2020 परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना है बेहद जरूरी

मंगलवार को जेईई मुख्य परीक्षाएं शुरू होने के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, "मैं नीट और जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों से अपील करता हूं कि वे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हों।"

Chandigarh: Candidates appearing in #JEEMain arrive at Bardhaman Computer centre in the industrial area of the UT, that has been designated as an examination centre.



A candidate says, "Many students were waiting for the exam. However, there are a few students this time." pic.twitter.com/QFGYQ6TcOP — ANI (@ANI) September 1, 2020

निशंक ने कहा कि तकरीबन सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासनिक स्तर के उच्चाधिकारियों से हुई चर्चा के आधार पर मैं सभी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें यथासंभव हर सहायता प्रदान की जाएगी।

दिल्ली के एक परीक्षा केंद्र पर पहुंचे उम्मीदवार विवान गोयल ने कहा कि कम से कम राजधानी दिल्ली में तो परीक्षाएं करवाना सही कदम है और इनमें सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं।

Bihar: Candidates undergo temperature check & hand sanitization process at TCS Office in Pataliputra Colony, Patna, designated as an exam centre for #JEEMain. They are also being given fresh masks.



A candidate, Piyush says, "There were no autos/buses available to reach here." pic.twitter.com/uBLrOfOxXR — ANI (@ANI) September 1, 2020

परीक्षा देने आई एक और छात्रा मैना वर्मा के मुताबिक, "मुझे सोमवार तक लग रहा था कि जेईई परीक्षाएं टल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अब परीक्षा देकर मैं तनावमुक्त हो जाना चाहती हूं।"

गौरतलब है कि रेलवे मुंबई के लिए सोमवार को ही घोषणा कर चुका है कि जेईई अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को लोकल ट्रेन में जाने की अनुमति है। जबकि देशभर में अन्य कई स्थानों पर छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए प्रदेश सरकारों द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें आईआईटी के कई पूर्व छात्रों द्वारा भी योगदान दिया जा रहा है।