JK DDC Election Result: घाटी में वोटों की गिनती जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंच रहे राजनीतिक दलों के नेता

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu kashmir ) में हुए जिला विकास परिषद ( DDC ) चुनाव के नतीजे मंगलवार 22 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए मतों की गणना जारी है। कुल 280 सीटों के लिए वोटों की काउंटिंग की जा रही है। चुनाव परिणामों में 2178 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है।

खास बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ( BJP )और कश्मीर की पार्टियों के गुपकार गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। यही वजह है कि हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि अन्य राज्यों की तरह यहां भी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रहेगी या फिर गुपकार गठबंधन की रणनीति काम कर जाएगी।

Jammu and Kashmir: Counting of votes for 280 constituencies of District Development Council (DDC) underway at Sher-I Kashmir International Conference Centre in Srinagar.



Visuals of heavy security deployment outside the counting centre. pic.twitter.com/li1S54vJaI