K Sivan : अंतरिक्ष विज्ञान में नया दौर शुरू, केंद्र ने प्राइवेट प्लेयर्स को दी कारगर भूमिका में आने की इजाजत

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रमुख के. सिवन ( ISRO Chief K Siwan ) ने गुरुवार को कहा कि न्यू स्पेस एरा ( New Space Era) को लेकर केंद्र सरकार ( Central Government ) ने दूरगामी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से निजी क्षेत्र ( Private Player’s ) को अब रॉकेट एवं उपग्रह बनाने और प्रक्षेपण सेवा मुहैया कराने जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी।

Space sector,where India is among handful of countries with advanced space technology,can play significant role in boosting industrial base of India.Govt's decided to implement reformed measures to leverage ISRO's achievement by opening space sector for pvt enterprises:ISRO chief pic.twitter.com/lhLbCPR1Xv