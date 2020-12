कमलनाथ ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा- 30 साल पहले और अब के किसानों में बहुत बड़ा अंतर

नई दिल्ली। किसान आंदोलन ने आज भारतबंद का ऐलान किया है। इसके तहत पूरे देश में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं।

इस दौरान कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि क्या किसान नसमझ हैं कि वे इतनी संख्या में यहां एकत्र हुए हैं? 30 साल पहले और अब के किसानों में बहुत बड़ा अंतर है। किसानों को आज बहुत बेहतर जानकारी है। वे जानते हैं कि उनके हक में क्या चीज है और कौन सी चीज नहीं है।

Are the farmers stupid that they've gathered here in such numbers? There's a huge difference in the farmers from 30 years ago and now. The farmers today are much much better informed: Kamal Nath , Congress leader and former Chief Minister of Madhya Pradesh#FarmLaws pic.twitter.com/yVEFoCbPDH