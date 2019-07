कारगिल विजय दिवस: शहीद की कहानी सुन रो पड़े पीएम मोदी और सेना प्रमुख

नई दिल्ली। कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर पूरा देश Kargil Vijay Diwas मना रहे हैं। राजधानी दिल्ली में इस मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट के कई मंत्री शामिल हुए। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जब शहीदों के शौर्य की गाथा सुनाई जा रही थी, तब एक समय ऐसा भी आया कि वहां मौजूद हर किसी की आंखे नम हो गईं। पीएम मोदी और सेना प्रमुख बिपिन रावत भी अपने अपने आंसू नहीं रोक पाए।

द्रास में जब दोबारा हुआ 'करगिल युद्ध', देखिए चौंकाने वाला VIDEO

Delhi: Lieutenant Hitesh (son of Lance Naik Bachan Singh who lost his life in Kargil War) with his mother, Kamesh Bala, at #KargilVijayDiwas commemorative function at Indira Gandhi Indoor Stadium. Lt Hitesh joined the same battalion his father had served at the time of war. pic.twitter.com/AslLKto9lv