RTO High tech surveillance : आरटीओ विभाग की ये कैसी हाईटेक निगरानी! घर में खड़ी स्कूटी का 2300 रुपए का कटा चालान, मोबाइल में मैसेज देख उड़े होश

बैकुंठपुर। कोरिया परिवहन विभाग ने फिटनेस, टैक्स, पीयूसी सहित अन्य दस्तावेजों के बिना चलने वाली गाडिय़ों का ई-डिटेक्शन सिस्टम से निगरानी करने एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन) (RTO High tech surveillance) कैमरे लगाए हैं। लेकिन एक व्यक्ति की घर में खड़ी स्कूटी का चालान कट गया है। मामले में गाड़ी मालिक ने परिवहन कार्यालय को शिकायत पत्र सौंपकर 2300 रुपए चालान को निरस्त करने मांग रखी है। वहीं उसने गलती करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है।