Karnataka : हत्या के आरोप में CBI ने पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के धारवाड़ से नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में सीबीआई ( CBI ) ने चार साल बाद बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सीबीआई ने अब कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को हिरासत में लिया है। योगेश गौड़ा की हत्या के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था।

Karnataka: Central Bureau of Investigation (CBI) has detained former Karnataka minister & Congress leader Vinay Kulkarni & taken him into custody for interrogation, in connection with the 2016 murder case of Yogesh Gowda (BJP leader from Dharwad). pic.twitter.com/x6P3zR7j3q