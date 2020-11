कर्नाटक में नहीं खोले जाएंगे स्कूल, पहले मांगे जाएंगे विभागों से सुझाव

नई दिल्ली। कर्नाटक में स्कूल खुलने की खबरों पर विराम लगाते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी स्कूलों को खोलने का कोई विचार नहीं है। कई राज्यों की ओर से स्कूल खोलने के आदेश देने के बाद माना जा रहा था कि कर्नाटक भी इस बारे में विचार कर रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान आने के बाद सभी बातों पर विराम लग गया।

We haven't taken a decision to reopen schools yet. All aspects will be discussed carefully and suggestions will be taken by the experts, health officials, and other respective departments before starting schools: S Suresh Kumar, Karnataka Education Minister (File photo) pic.twitter.com/bMa6SRkkV1