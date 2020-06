कर्नाटक सरकार का फैसला, अब सुबह 9 से रात 9 तक खुली रहेंगी शराब की दुकान

नई दिल्ली। देश में करोना संकट ( Coronavirus ) के बीच अनलॉक-1 ( Unlock 1.0 ) लागू हो गया है। यही वजह है कि देशभर के विभिन्न राज्य अपने-अपने प्रदेश के हालातों के मुताबिक ढील बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार ( Karnataka Govt ) ने भी बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक के आबकारी विभाग ( excise department ) ने शराब की दुकानों ( Liquor Shops ) को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी है। इसके साथ ही माइक्रो ब्रेवरीज ( microbreweries ) जहां ताजा बीयर मिलती हो उन्हें भी खोलने और घर देने के लिए इजाजत दे दी है।

विभाग ने शराब की बिक्री और स्टॉक की खरीद के लिए बार और रेस्तरां को भी अनुमति दी है। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन के वक्त जो सावधानियां रखने को कहा गया था वो लागू रहेंगी।

The #Karnataka excise department permits fresh brewing of beer & its sale at microbreweries as takeaway in glass, ceramic or stainless steel container (up to 2 litre) till 30 June. @IndianExpress pic.twitter.com/vNTUiqh7X0