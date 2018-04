नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के अनुसार सेना को यहा द्रबगाम में आतियों की छिपे होने की सूचना मिली थी। जिस पर जवानों ने आतंकियों को समर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में भारतीय जवानों ने भी फायरिंग शुरू की है। सेना ने पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए लोगों से बाहर न आने की अपील की है। छिपे हुए आतंकवादियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है।

Jammu & Kashmir: Encounter underway between terrorists & army at Drabgam in Pulwama district (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/ENrqywDL7Y