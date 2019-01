कश्मीर: अनंतनाग में आतंकी हमला, 2 सीआरपीएफ जवान समेत 5 घायल

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले की खबर सामने आई है। यहां आतंकियों ने शेर बाघ पुलिस स्टेशन के पास ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले में दो सीआरपीएफ जवान के अलावा तीन नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया। वहीं, घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार हॉस्पिटल में घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

J&K: A terrorist lobbed grenade at CRPF & J&K police pesonnel near Shairbagh police station in Anantnag , today. 2 CRPF personnel and 3 civilans suffered splinter injuries, shifted to civil hospital in Janglat Mandi, their condition is stable. https://t.co/ziK3wOaXTW