पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर जमकर बरसे केजरीवाल, कहा- निम्न स्तर की राजनीति न करें

नई दिल्ली। केन्द्र के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली से लगी सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर जमकर बरसे। केजरीवाल का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पास कृषि कानूनों को रोकने के लिए कई अवसर थे। मगर उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया।

The reason behind Captain sahab's allegation is that we did not allow the nine stadiums in Delhi to be converted into jails. Centre had plans to put the farmers in these stadiums. They're upset with me as I didn't give permission for making them jails: Delhi CM Arvind Kejriwal https://t.co/bPwMcFBuou