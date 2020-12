केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- सारा देश किसानों के समर्थन में एकजुट है

नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को अपने घर पर विधायकों को संबोधित कर कहा कि किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, वह बहुत जबरदस्त तरीके से सफल रहा। उन्हें खुशी है कि सारा देश किसानों के समर्थन में एकजुट हुआ।

I had planned that today I would go to the border not as CM but as a common man to express my solidarity with the farmers. I think they came to know about my plan and they did not let me go: Delhi CM Arvind Kejriwal https://t.co/6TOwmcOP4Z pic.twitter.com/vp7YY7QFww