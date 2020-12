Kerala  : सीएम विजयन के निजी सचिव रवींद्रन ईडी कार्यालय पहुंचे, केरल गोल्ड स्कैम मामले में होगी पूछताछ

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले में केरल के सीएम पी विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव रवींद्रन आज पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) के दफ्तर पहुुंच चुके हैं। ईडी ने केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में नाम सामने आने के बाद उन्हें नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा था। आज एक अन्य मामले में रवींद्रन को केरल हाईकोर्ट में पेश होना था। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पूछताछ में शामिल होने के छूट मांगी है।

Kochi: CM Raveendran, additional private secretary of Kerala CM reaches ED office for interrogation, in money laundering case in connection with Kerala gold smuggling case.



Kerala HC to pronounce its order on Raveendran's plea seeking relaxations in the interrogation, today.