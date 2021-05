कम्युनिस्ट नेता के आर गौरी अम्मा का निधन, 102 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली। दक्षिण भारत खास तौर पर केरल ( Kerala ) की राजनीति में आयरन लेडी के नाम से पहचानी जाने वाली कम्युनिस्ट नेता के आर गौरी अम्मा ( K R Gauri Amma )ने मंगलवार को दुनिया को अलविदा कह दिया।

कम्युनिस्ट नेता ( Communist Leader ) और जनदीपति सम्मान समिति के संस्थापक केआर गौरी अम्मा का 102 साल की उम्र में निधन हो गया। गौरी अम्मा को कुछ दिनों पहले बुखार और ठंड लगने, सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती किया था। यहीं इलाज के दौरान के आर गौरी अम्मा ने 11 मई को अंतिम सांस ली।

First Revenue Minister of Kerala, KR Gouri Amma passes away at a hospital in Thiruvananthapuram. She was 102 years old. pic.twitter.com/OWCab7gPRK