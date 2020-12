केरल: स्थानीय निकाय चुनाव में कोरोना पीड़ितों ने पीपीई किट पहनकर वोट डाला

नई दिल्ली। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव का पहला चरण मंगलवार को पांच जिलों में शुरू हुआ। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, अलाप्पुझा और इडुक्की में 8 दिसंबर को चुनाव हुए। चेरतला,अलाप्पुझा जिले में एक मतदान केंद्र पर एक COVID-19 रोगी और क्वारंटीन में रह रहे लोग पीपीई किट पहनकर वोट डालने पहुंचे।

Kerala: A COVID19 patient and a person in quarantine cast their votes at a polling booth in Cherthala, Alappuzha district, during the first phase of local body polls, earlier today pic.twitter.com/GrFHlEbkSe