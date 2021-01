नई दिल्ली। केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट फंड बोर्ड में वित्तीय अनियमितता का मामला अब तूल पकडता जा रहा है। इस मामले में कैग हस्तक्षेप को देखते हुए केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने विधानसभा में कहा है कि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट फंड बोर्ड के CAG ऑडिट पहले भी हुए थे। इस बार सरकार किसी भी ऑडिटिंग के खिलाफ नहीं है। लेकिन इसबार सीएजी जैसी संवैधानिक संस्थाएं जान बूझकर केआईएफबी को बदनाम करने की कोशिश में लगी है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

There were CAG audits of Kerala Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB) earlier too. Govt isn't against any auditing but a constitutional body like CAG shouldn't try to defame KIIFB. This time, CAG acted with mala fide intention: Kerala Finance Minister in the state Assembly pic.twitter.com/EP2S9R8tbt