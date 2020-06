केरल में गर्भवती हथिनी की हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, तीन संदिग्धों पर नजर

नई दिल्ली। केरल में गर्भवती हथिनी ( Kerala Pregnant Elephant ) की मौत के मामले में बड़ी कामयाबी लगी है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार ( Accused Arrested ) कर लिया है। केरल के वन मंत्री ( Forest Minister ) के राजू ( K Raju ) ने इसकी जानकारी दी। मंत्री राजू ने बताया कि केरल के पलक्कड ( Palakkad ) में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।

आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री पी विजयन ( CM P Vijayan ) ने गुरुवार को कहा था कि गर्भवती हथिनी की मौत मामले में तीन संदिग्ध ( Three Suspect ) लोगों पर नजर है। उन्होंने कहा कि घटना में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

