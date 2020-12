Kerala Gold Case : दूसरे दिन ED के सामने पेश हुए सीएम विजयन के निजी सचिव रवींद्रन

नई दिल्ली। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस मामले में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन केरल के सीएम पी विजयन के अतिरिक्त निजी सचिव रविंद्रन प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केरल गोल्ड स्मगलिंग केस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने रवींद्रन से 13 घंटे तक पूछताछ की थी। आज फिर इसी मामले में उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था।

