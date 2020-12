केरल के सीएम की घोषणा, राज्य में फ्री में लगेगी कोरोना वैक्सीन

नई दिल्ली। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने ऐलान किया है कि वे राज्य में सभी लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन (Free Corona vaccine) उपलब्ध कराएंगे। सीएम ने शनिवार को इसकी घोषणा की। इस दौरान विजयन ने अत्याधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सावधानी न बरतने से राज्य की स्थिति और खराब हो सकती है।

COVID vaccine will be provided free of cost in the state: Kerala CM Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/MTQ2FyjEcp