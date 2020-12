Farmer Protest : दिल्ली पुलिस ने चिल्ला, टिकरी और झरोदा बॉर्डर को किया ब्लॉक

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का आज आठवां दिन है। आज का दिन किसान आंदोलन के लिहाज से काफी अहम है। आज किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी। इस बातचीत में समिति गठित करने के साथ समस्या समाधन के मुद्दे पर किसान संगठन अपना पक्ष रखेंगे। केंद्र सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं वो किसानों के हित में नरम रवैया अपनाते हुए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेगी।

The chilla border on Noida link road is closed for traffic due to farmers protests near Gautam Budh Dwar. Tikri border, Jharoda Border, Jhatikra Border are closed for any Traffic Movement. Badusarai Border is open only for two-wheeler traffic: Delhi Traffic Police