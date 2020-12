Kisan Andolan: राहुल के सड़क मार्च को दिल्ली पुलिस से नहीं मिली इजाजत, सरकार से बेनतीजा रही बातचीत

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों ( Farm Law ) के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का आंदोलन 28वें दिन भी जारी है। दिल्ली की सड़कों पर डटे किसानों को करीब एक महीना हो गया है। सरकार की ओर से ताजा संशोधनों का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया है, किसानों का कहना है कि सरकार बिना किसी शर्त के साथ बातचीत की टेबल पर आए।

वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए विपक्ष सरकार पर हल्ला बोल की तैयारी में थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi )के नेतृत्व में विपक्ष मार्च निकालकर राष्ट्रपति को दो करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपना था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी है।

We will march to Rashtrapati Bhavan. We want govt to atone for their complete lack of consulting farmers before passing these bills. I think President has an important moral role in encouraging & guiding govt to not stand on their legislative pride: Congress leader Shashi Tharoor pic.twitter.com/jT3VTLsmnr