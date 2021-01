Kisan Tractor March: दिल्ली बॉर्डर पर जारी ट्रैक्टर रैली, सुरक्षा को लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग से रखी जा रही नजर

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों ( Farm Law ) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 43वें दिन भी जारी है। आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने गुरुवार को ट्रैक्टर रैली ( Tractor Rally )के जरिए सरकार को अपनी ताकत का नमूना दिखाने की कोशिश की है। कोंडली-मानेसर-पलवल ( KMP ) एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं।

केएमपी एक्सप्रेस-वे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर डटे किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे हैं।

सरकार के साथ किसानों की कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी। यही वजह है कि किसानों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है और राजधानी की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। गाजियाबाद के यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसान 135 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर एकत्र हो रहे हैं। यही नहीं गणतंत्र दिवस के लिए अपने 'ट्रैक्टर मार्च' का 'ड्रेस रिहर्सल' भी करेंगे।

Earlier the farmers were to take out tractor rally till Palwal but now they will go only till Noida and return to Ghazipur. Sufficient police force deployed, video recording being done: Shailendra Kumar Singh, ADM (City), Ghaziabad District, Uttar Pradesh https://t.co/kUUJnxfCzM pic.twitter.com/rHPBELvvxC