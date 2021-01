Saurav Ganguly की सेहत को लेकर आई बड़ी अपडेट, 'दादा' ने डॉक्टरों के लिए कही ये बात

नई दिल्ली। टीएम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई ( BCCI ) प्रमुख सौरव गांगुली ( Sourav Ganguly ) की सेहत को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दिल का हल्का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए गांगुली को गुरुवार को डिसचार्ज कर दिया गया है। गांगुली शनिवार से कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती इलाज करवा रहे थे।

पांच दिन बाद दादा को चिकित्सकों को फिट घोषित करने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी है। अस्पताल से बाहर आते ही सौरव गांगुली ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया।

West Bengal: BCCI President Sourav Ganguly discharged from Woodlands Hospital in Kolkata.



He says, "I thank the doctors at the hospital for the treatment. I am absolutely fine." pic.twitter.com/snnV96LjL9