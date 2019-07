विजय दिवसः करगिल युद्ध के बारे में सबकुछ, जानिए कब-क्या हुआ

नई दिल्ली। आज से ठीक 20 साल पहले 26 जुलाई को भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से करगिल की सभी भारतीय चौकियों को छुड़वाकर जीत हासिल की। इसके बाद हर साल 26 जुलाई का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को याद किया जाता है। यहां पर हम आपको करगिल युद्ध ( Everything about Kargil War ) से जुड़ी हर जानकारी से रूबरू कराने जा रहे हैं:

'Operation Vijay'#ArmyAviation Corps flew thousands of missions & performed diverse operational tasks during #OperationVijay thus ensuring resounding victory of the #Nation #20YearsOfKargilVijay pic.twitter.com/YGgETRzoQP