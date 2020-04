लॉकडाउन में शादी और शराब को मिलेगी छूट, जानिए क्या है सरकार की गाइडलाइन

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 11000 के पार हो चुकी है। जबकि इस वायरस से संक्रमण से 350 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ( PM Modi ) ने देश में लॉकडाउन ( Lock down ) की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है।

लॉकडाउन 2 लगने के बुधवार सुबह सरकार ने इसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों और वस्तुओं को छूट देने और प्रतिबंध जारी रखने की जानकारी है। गाइडलाइन जारी होने के बाद से ही शादी समारोह को लेकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के चलते वैवाहिक कार्यक्रमों पर भी सीधा असर पड़ा है। आईए जानते हैं क्या कहती है सरकार की गाइडलाइन।

MHA issues updated consolidated revised guidelines after correcting the date from 20th May to 20th April 2020, on the measures to be taken by Ministries/Departments of Govt of India, State/UT governments & State/UT authorities for the containment of #COVID19 in India. (1/2) pic.twitter.com/nnaGKUrVZa