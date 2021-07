महाराष्ट्र में भूस्खलन, पांच लोगों की मौत, 15 को बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में रायगढ़ में भूस्खलन की चार अलग-अलग घटनाओं में पांच लोगों की मृत्यु हो गई जबकि लगभग 30 लोग अभी भी मलबे के अंदर फंसे बताए गए हैं। घटनाओं की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 15 लोगों को बचा लिया, शेष को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

Landslide reported in Kalai village. Till now, there is no information on how many people have been affected. We have informed the NDRF team. The authorities are finding it difficult to reach the location due to water logging: District Collector Raigad, Maharashtra