Election Time: कोई गोद, कोई पीठ तो कोई मीलों साइकिल चलाकर पहुंचा वोट डालने, जानें क्यों खास है इनकी कोशिश

नई दिल्ली। देशभर में मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Polls ) के दूसरे चरण के साथ 10 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में बिहार से लेकर मध्यप्रदेश, तो गुजरात से लेकर हरियाणा तक मतदान का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि कोरोना वायरस ( Coronavirus ) जैसी महामारी पर भी मतदाताओं का हौसला भारी नजर आ रहा है।

दरअसल मतदान केंद्रों पर ना केवल युवा बल्कि बुजुर्ग पर भी अपने मताधिकार का पूरे जज्बे के साथ इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। कोई पीठ पर तो कोई गोद में तो कई मीलों साइकिल चलाकर वोट डालने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहा है।

लोगों का लोकतंत्र के महापर्व में इस तरह हिस्सा लेना ये बताता है कि जनता अब कितनी जागरूक हो चुकी है और अपने वोट के जरिए सत्ता पर उसी को बैठने की इजाजत देगी जो इसका असली हकदार है।

आईए डालते हैं ऐसे ही कुछ मतदाताओं पर जिनका हौसला कोविड-10 महामारी पर दिखा भारी।

#WATCH Haryana: A man carries his elderly father on his back to a polling booth in Bhainswal Kalan, Sonipat to help him cast his vote in the by-election to the state assembly constituency. pic.twitter.com/qDQcxLHjWj — ANI (@ANI) November 3, 2020

1. हरियाणा: सोनीपत भैंसवाल कलां में एक शख्स अपने बुजुर्ग पिता जो चलने में असमर्थ थे, उन्हें अपनी पीठ पर लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद इस शख्स के साथ उसके बुजुर्ग पिता ने भी अपने मतातिधिकार का प्रयोग किया। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह हर कोई इस बुजुर्ग के हौसले को देख रहा है।

#WATCH Madhya Pradesh: A man carries his elderly mother in his arms to the polling booth in Gwalior to help her cast her vote in the by-election to the state assembly constituency.



Voting being held on 28 assembly seats of the state today. pic.twitter.com/E27e0BoChx — ANI (@ANI) November 3, 2020

2. मध्य प्रदेश: ग्वालियर में उपचुनाव में राज्य विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट डालने में मदद करने के लिए एक व्यक्ति अपनी बुजुर्ग मां को गोद में उठाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह ये व्यक्ति कोरोना संकट के बीच बुजुर्ग मां को मताधिकार के इस्तेमाल के लिए लेकर आया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है।

Bihar: A girl arrived at a polling booth in Patna with her grandmother on cycle to cast vote in the 2nd phase of #BiharElections



"I've come here with my grandmother. I'll be voting for the first time. I hope we'll have more employment opportunities for youth now," says the girl pic.twitter.com/qSwUmXO593 — ANI (@ANI) November 3, 2020

3. बिहार: दूसरे चरण में वोट डालने के लिए साइकिल पर अपनी दादी के साथ पटना के एक मतदान केंद्र पर एक युवती पहुंची। इस युवती का जोश भी किसी से कम नहीं था। मीलों साइकिल चलाकर वो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि उसकी बुजुर्ग दादी वोट डाल सके। युवती ने बताया कि "मैं अपनी दादी के साथ यहां आई हूं। मैं भी पहली बार मतदान करूंगी। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे पास युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर होंगे।"

इसलिए खास इनका मतदान

हर बार चुनाव के दौरान होने वाले मतदान में आप इस तरह बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक आते तो कई बार देख चुके होंगे, लेकिन इस बार इनका मतदान केंद्र तक आना कुछ अलग और खास है। दरअसल इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये कि इस बार पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से गुजर रही है। भारत भी इस वक्त कोरोना संकट से निपटने में लगा है।

ऐसे में लॉकडाउन के बाद खासतौर पर बुजुर्गों को अति आवश्यकत काम ना होने पर अब भी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। ऐसे में इन बुजुर्गों को परिश्रम कर मतदान केंद्र तक पहुंचना निश्चित रूप से महामारी पर इनके हौसले के भारी होने का सकारात्मक संकेत दे रहा है।