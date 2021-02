देश में 9 हजार से भी कम आए कोरोना के नए मामले, 100 से कम हुई मौतें

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरय के नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मरने वाने वाले के लोगों की संख्या में काफी गिरावट आ चुकी है। सरकार की ओर से जो आंकड़ें दिखाए गए हैं वो काफी संतोषजनक देखने को मिल रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 8,635 नए मामले आए हैं, जिसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,07,66,245 हो गई है। वहीं समान अवधि में कोरोना वायरस की वजह से 94 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,54,486 हो गई है।

India reports 8,635 new COVID-19 cases, 13,423 discharges, and 94 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,07,66,245

Total discharges: 1,04,48,406

Death toll: 1,54,486

Active cases: 1,63,353

Total Vaccination : 39,50,156 pic.twitter.com/KCxwCX6ZHT