लॉकडाउन 2.0: PM मोदी की अपील- लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन ( Lockdown in India ) को बढ़ा है। उन्होंने देश में तीन मई तक सभी से लॉकडाउन का पालन करने की बात की।

वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को कोरोना ( Coronavirus ) के खिलाफ लड़ाई के लिए सात मंत्र भी दिए। उन्होंने इन सात अपीलों के लिए देशवासियों का साथ मांगा।

बातो के लिए साथ भी मांगा। कहा कि इन सात बातों में आपका साथ ही कोरोना पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है।

विजयी होने के लिए निष्ठापूर्वक काम करने वाला यह सात काम हैं।

कोरोना वायरस: प्रधानमंत्री मोदी ने दिए इम्यूनिटी बढ़ाने के टिप्स, आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा

