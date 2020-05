जम्मू-कश्मीर में प्रशासन का बड़ा फैसला, 19 मई तक जारी रहेगी लॉकाडउन-3 की गाइडलाइन

नई दिल्ली। देशभर में बढ़ रहे कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खतर के बीच सोमवार से लॉकडाउन-4 ( Lockdown ) लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने राज्य सरकारों को अपने प्रदेश में छूट का दायरा तय करने के निर्देश दिए हैं। हालांक विमान, मेट्रो, बस, मॉल समेत कुछ क्षेत्रों पर पाबंदी अब भी जारी ही रहेगी। लॉकडाउन-4 को 31 मई तक यानी 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है।

इस बीच देश के नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अब अपनी नई गाइडलाइन ( New Guideline ) पर काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन में नियमों में थोड़ी छूट मिल सकती है।

सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा स्वदेशी बनाम विदेश, मोदी और सोनिया गांधी को लेकर पोस्ट कर रहे यूजर्स

हालांकि सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि पूर्व में 3 मई को जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसे अभी 19 मई तक जारी रखा जाएगा।

Govt of Jammu & Kashmir has ordered that the lockdown guidelines issued by govt on 3rd May shall continue to remain valid in J&K till 19th May, 2020 pic.twitter.com/ZzB0ivbZoE