Lockdown : 5 साल का बच्चा फ्लाइट से अकेले दिल्ली से पहुंचा बेंगलूरु, मां की आंखों से निकले आंसू

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट और लॉकडान के बीच सभी बाधाओं को पार करते हुए 3 महीने बाद 5 साल का विहान शर्मा घरेलू विमान ( Domestic Flights ) सेवाओं का लाभ उठाकर अकेले बेंगलूरु पहुंच गया। इतनी कम उम्र विहान को दिल्ली में तीन महीने तक लगातार मां से दूर रहना पड़ा। इतना ही नहीं दिल्ली से बेंगलूरु मां के पास पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा। ऐसा इसलिए कि खौफ के माहौल में दिल्ली से बेंगूलूरु का सफर 5 साल के बच्चे के लिए किसी चुनौती से कम नहीं कहा जा सकता।

Karnataka:Passengers leave from Kempegowda International Airport in Bengaluru, as two flights have landed till now at the airport. A mother who came to receive her son says,"My 5-yr-old son Vihaan Sharma has travelled alone from Delhi,he has come back to Bengaluru after 3 months" pic.twitter.com/oAOsLCi7v9