केरल में 16 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, पाबंदियों में शर्तों के साथ ढील

तिरुवनंतपुरम। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार देश में कमी दर्ज की जा रही है। लेकिन अभी भी प्रतिदिन करीब एक लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सावधनियां व सतर्कता बरतना जरूरी है।

इस बीच केरल सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए पाबंदियों में थोड़ी ढील दी है। लेकिन लॉकडाउन को 16 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले से लागू लॉकडाउन 9 जून को समाप्त होने वाला था। सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, राज्य में हालांकि 12 और 13 जून को संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। नए सराकरी निर्देशों के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले स्टोर, उद्योगों के लिए कच्चा माल (पैकेजिंग सहित), निर्माण सामग्री और बैंक वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे वे अभी करते हैं।

Lockdown extended till 16 June in Kerala; Complete lockdown on 12 & 13 June



Stores selling essential commodities, raw materials for industries (including packaging), construction materials and banks will continue to function as they do now: Kerala CMO