लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव, AIIMS कोविड सेंटर में भर्ती

नई दिल्ली। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और आम लोगों से लेकर एक के बाद एक बड़े-बड़े नेता, मंत्री व दिग्गज लोग संक्रमण की चेपट में आ रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है।

अस्पताल की ओर से इसकी जानकारी देते हुए बताया गया है कि ओम बिरला 19 मार्च (शुक्रवार) को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद 20 मार्च को उन्हें निगरानी के लिए एम्स कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल, उनकी हालत स्थिर है।

यह भी पढ़ें :- इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव होने पर पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ऐसे वक्त में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जब संसद का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र का दूसरा चरण आठ मार्च से शुरू हुआ है, जो आठ अप्रैल तक चलेगा। मालूम हो कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी थी और लोगों से अपील की थी कि कोरोना नियमों का पालन करें और उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं व अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं।

Lok Sabha Speaker Om Birla tested positive for COVID19 on March 19. He was admitted to AIIMS COVID Centre for observation on March 20. He is stable: AIIMS, Delhi pic.twitter.com/nhook5tr83